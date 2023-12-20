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رياضة
فريق كرة قدم يتعرض لحادث سير مروّع.. سقوط قتيلين وهذه حالة الجرحى
Lebanon 24
20-12-2023
|
23:30
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تسبب حادث مروري في وفاة عضوين بفريق مولودية البيض الجزائري المنافس في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في وقت متأخر من الأربعاء، مما دفع الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) إلى تأجيل كل المباريات المقررة هذا الأسبوع.
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وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الحادث أدى إلى وفاة حارس المرمى زكريا بوزياني (27 عاما) ومساعد مدرب الفريق خالد مفتاح.
وانقلبت الحافلة التي كانت تقل الفريق في مدينة السوقر شمال غرب الجزائر بينما كانت في طريقها إلى تيزي وزو لمواجهة شبيبة القبائل في مباراة بالدوري كانت مقررة الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقال نادي مولودية البيض على فيسبوك إن الأعضاء المصابين الآخرين في حالة مستقرة.
وذكر الاتحاد في بيان "عقب الحادث المأساوي الذي ألمّ الأربعاء بنادي وعائلة مولودية البيض، قررت الفاف تعليق كب النشاطات الكروية المقررة نهاية الأسبوع بكل التراب الوطني وعلى مستوى كل الأصناف وذلك لغاية إشعار آخر".
وأضاف البيان "كما تقرر أيضا تأجيل إلى موعد لاحق مراسم عملية سحب قرعة الدورين الـ32 والـ16 لكأس الجزائر لكرة القدم 2023- 2024، المقررة يوم الثلاثاء 26 كانون الأول 2023". (سكاي نيوز عربية)
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