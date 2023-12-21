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رياضة

إيقاف حكم عراقي دولي بسبب "وشم"

Lebanon 24
21-12-2023 | 00:58
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أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم نجاح رحم، إيقاف الحكم الدولي محمد طارق أحمد مؤقتا بسبب وشم طالبته اللجنة بعدم الكشف عنه أكثر من مرة أثناء المباريات.
وقال رحم "أكثر من مرة طالبنا الحكم الدولي محمد طارق بتغطية الوشم أثناء المباريات لكنه يرفض ذلك، صحيح هذه الأشياء ربما لم تُمنع قانونا لكنها ليست من تقاليدنا وأعرافنا وأحيانا تشكل ضغطا على أجواء المباريات، فقررنا إيقافه مؤقتا وهذا ليس إجراءً تأديبيا بقدر ما هو فرصة للتصحيح والمراجعة".
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ويضع الحكم الدولي وهو نجل أمين سر الاتحاد العراقي ورئيس لجنة الحكام السابق الراحل طارق أحمد، وشم أسد على فخذه الأيسر، وآخر لخارطة العراق على الصدر.
وأضاف رحم "الحكم الدولي محمد طارق أحمد من الحكام الموهوبين والمهمين وينتظره مستقبل كبير في مجال التحكيم ونامل أن لا يفرط بها المستقبل بسبب هذه المظاهر".
من جهته قال الحكم محمد طارق "الوشم الذي أضعه  ليس فيه إشارة عنصرية، فوشم الأسد وخارطة العراق يمثلان رمزية العراقيين".
وأضاف "الدستور العراقي لا يمنع ذلك فضلا عن النصوص القانونية التي أقرها الاتحاد الدولي (فيفا) بهذا الشأن طالما لا يمثل الوشم أية رسالة عنصرية. قدمت تظلما لدى الاتحاد العراقي وساقدم دعوى بخصوص ذلك في إحدى المحاكم". (الحرة)
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