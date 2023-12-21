مفاجآت العرب استعدادا لأمم إفريقيا.. عائدون بعد غياب واعتزال

شهدت القوائم الأولية للمنتخبات العربية المشاركة في كأس أمم إفريقيا، العديد من المفاجآت، بعد الإعلان عنها مؤخرا.



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وضم فيتوريا نجم وسط بيراميدز عبد الله السعيد، رغم إعلانه الاعتزال الدولي سابقا. واختار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر 55 لاعبا في القائمة الأولية، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي.وضم فيتوريا نجم وسط بيراميدز عبد الله السعيد، رغم إعلانه الاعتزال الدولي سابقا.

وشهدت القائمة وجوها جديدة، أبرزها أحمد نبيل كوكا أصغر لاعب في قائمة الفراعنة، الذي تألق مع الأهلي في كأس العالم للأندية. كما تواجد في القائمة مصطفى زيكو هداف الدوري ومهاجم فريق زد برصيد 6 أهداف، ومحمود كهربا مهاجم الأهلي الذي يمر بفترة من عدم التوفيق.



من جانبه، كشف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن القائمة الأولية المكونة من 50 لاعبا، التي شهدت عودة عدد من اللاعبين إلى "الخُضر".



وعاد ثنائي مولودية الجزائر يوسف بلايلي وجمال بلعمري، بالإضافة إلى حارس شباب بلوزداد رايس مبولحي، علما أن الثلاثي شهد تتويج الجزائر باللقب القاري الثاني عام 2019.



وتواجد رياض محرز نجم أهلي جدة السعودي، وإسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان الإيطالي بعد تعافيه من الإصابة وعودته مطلع كانون الاول للمشاركة تدريجيا في المباريات.



أما القمري أمير عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا، فقد اختار 41 لاعبا في القائمة الأولية، التي شهدت تواجد 10 لاعبين من فريق نواذيبو المشارك في دوري أبطال إفريقيا.



كما شهدت القائمة تواجد 4 لاعبين محترفين في العراق، وآخرون ينشطون في دوريات أوروبية، مثل باباكار أنياس حارس غانغون الفرنسي بالدرجة الثانية، ولامين با لاعب فارازدين سابع الدوري الكرواتي.

كما كشف المدير الفني لمنتخب تونس جلال القادري، عن القائمة الأولية لـ"نسور قرطاج" استعدادا للمشاركة في المجموعة الخامسة من أمم إفريقيا، التي تضم منتخبات مالي وجنوب إفريقيا ونامبيا. وشهدت القائمة الأولية لمنتخب تونس وجوها شابة، حيث انضم أمن الله مميش حارس مرمى الترجي الشاب صاحب الـ19 عاما، وجناح النجم الساحلي راقي العواني.

أما وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب وأفضل مدرب في إفريقيا لعام 2023، فحافظ على القوام الأساسي لـ"أسود الأطلس" رابع مونديال قطر 2022.



واستمر في القائمة ياسين بونو أفضل حارس في إفريقيا، وحكيم زياش لاعب غلطة سراي التركي، وأشرف حكيمي نجم باريس سان جرمان الفرنسي، ويوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني.

وتقام النسخة الرابعة والثلاثون من أمم إفريقيا في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 كانون الثاني إلى 11 شباط عام 2024، علما أنه من المقرر أن ترسل المنتخبات قوائمها النهائية يوم 3 كانون الثاني. (سكاي نيوز عربية)