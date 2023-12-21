مبابي يقود سان جيرمان لهزيمة ميتز في الدوري الفرنسي

استعاد باريس سان جيرمان نغمة انتصاراته مجددا في مسابقة الدوري الفرنسي بتغلبه على ضيفه ميتز بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء امس، على ملعب "حديقة الأمراء"، في الجولة السابعة عشر من المسابقة.

الفوز جاء في أعقاب تعثر العملاق الباريسي في الجولة الماضية بالتعادل مع ليل، ليرفع الفريق رصيده إلى 40 نقاط في صدارة جدول ترتيب أندية البطولة، في حين تجمد رصيد ميتز عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

جاءت أهداف المباراة عن طريق البرتغالي فيتينيا، وكيليان مبابي (هدفان) في الدقائق 49، 60، 83 على التوالي لصالح باريس سان جيرمان، بينما أحرز ماثيو أودول بالدقيق 72 لصالح ميتز.

وفي مباريات أخرى، تغلب نيس على ضيفه لانس بهدفين نظيفين، سجلهما النيجيري تيريم إيجوبور موفي في الدقيقتين 75 من ركلة جزاء، و77.

وواصل نيس مطاردته للقمة بعد أن رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، متخلفا بفارق 5 نقاط عن الصدارة، بينما تجمد رصيد لانس عند 26 نقطة في المركز السابع.

وعزز موناكو موقعه في المركز الثالث بفوزه خارج ملعبه على مضيفه تولوز بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة، بينما تجمد رصيد تولوز عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

وتغلب بريست على لوريان برباعية نظيفة، وستاد رين على كليرمون بثلاثة أهداف لواحد، وليون على نانت بهدف، وبنفس النتيجة فاز ريمس على لو هافر.

كما فاز ستراسبورغ على ليل بهدفين لواحد، وتعادل مونبلييه مع مارسيليا بهدف لمثله.