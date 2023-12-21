"لا يوجد تقدير أو احترام".. لاعب كرة قدم شهير يعتزل دولياً من هو؟

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أعلن عمر السومة قائد منتخب سوريا، اعتزال اللعب الدولي، ردا على قرار المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر باستبعاده من قائمة المنتخب الذي يستعد لخوض بطولة كأس أمم آسيا 2023 لكرة القدم خلال الفترة من 12 كانون الثاني وحتى 10 شباط المقبلين في قطر.ولم يدخل السومة، مهاجم العربي القطري، القائمة الأولية التي ضمت 33 لاعبا، وستتقلص إلى 26 في القائمة النهائية.وقال السومة في تصريحات لقناة الكأس: "حزنت لقرار استبعادي من القائمة، أنا ملتزم مع كوبر لمدة عام كامل، فلماذا يستبعدني؟".وأضاف: "أعلن اعتزالي اللعب دوليا ردا على هذا الاستبعاد، وهذا قرار لا رجعة فيه، خصوصا أنه لا يوجد تقدير أو احترام، العقلية الاحترافية بالإدارة ضعيفة جدا، أقل شيء كان من المفترض أن يبلغني المسؤولون بالقرار باعتباري قائد المنتخب، بدلا من أن أتفاجأ مثل الجمهور".ونفى السومة، وجود خلافات مع كوبر، وقال: "كانت هناك أنباء عن وجود خلافات مع المدرب في مباراة اليابان، لكن لا صحة لهذه الأنباء، هو اتفق معي على أن ألعب شوطا وحدا".وختم: "أتمنى التوفيق لمنتخب سوريا في كأس آسيا، في النهاية هذا منتخب بلادي، وسأتواجد في المدرجات لدعمه".ويتواجد منتخب سوريا في المجموعة الثانية بكأس آسيا التي تضم أيضا أستراليا وأوزبكستان والهند. (روسيا اليوم)