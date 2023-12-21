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رياضة
لماذا لم تعاقب "فيفا" و"يويفا" اسرائيل كما عاقبت روسيا؟
Lebanon 24
21-12-2023
|
09:42
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كشف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف عن إجابة مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا" على سؤال حول عدم فرض عقوبات على المنتخب الإسرائيلي.
وقال ديوكوف إنهما رفعا أيديهما ردا على سؤال حول إسرائيل. مضيفا: "لقد نبهنا لذلك، لكن رد الفعل كان أنه لا توجد حلول".
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وتابع: "نحن بشكل عام ضد العقوبات في كلتا الحالتين، سألنا زملاءنا (في الفيفا واليويفا) عن سبب وجود هذا الاختلاف لكن ردا على ذلك، رفعوا أيديهم".
في وقت سابق، رفضت اللجنة الأولمبية الدولية محاولة روسيا مقارنة موقف اللجنة الدولية من روسيا وإيقاف الرياضيين الروس ومعاقبتهم، وموقف اللجنة من الرياضيين الإسرائيليين، بعد شن إسرائيل حربا على غزة، ووصفت المقارنة بأنها "ليست في محلها".
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أكدت أنها ستواجه بقوة أي تمييز ضد الرياضيين الإسرائيليين في محافلها، مثل رفض رياضيين من دول أخرى خوض المنافسات أمامهم على خلفية الحرب على غزة.
وترى اللجنة الأولمبية الدولية بأن إسرائيل لم تخرق الميثاق الأولمبي ما لا يستدعي تجميد عضويتها أو منعها من المشاركة بينما تستحق روسيا الإيقاف لخرقها الميثاق الأولمبي.
وتم إيقاف المنتخبات الوطنية الروسية ومنعها من المشاركة في البطولات الدولية بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيما تواصل الفرق الإسرائيلية التنافس في المسابقات تحت رعاية الفيفا واليويفا على الرغم الحرب الدموية في فلسطين. (روسيا اليوم)
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