Advertisement

رياضة

لماذا لم تعاقب "فيفا" و"يويفا" اسرائيل كما عاقبت روسيا؟

Lebanon 24
21-12-2023 | 09:42
A-
A+
Doc-P-1143795-638387739988131876.jpg
Doc-P-1143795-638387739988131876.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف عن إجابة مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا" على سؤال حول عدم فرض عقوبات على المنتخب الإسرائيلي.

وقال ديوكوف إنهما رفعا أيديهما ردا على سؤال حول إسرائيل. مضيفا: "لقد نبهنا لذلك، لكن رد الفعل كان أنه لا توجد حلول".
Advertisement

وتابع: "نحن بشكل عام ضد العقوبات في كلتا الحالتين، سألنا زملاءنا (في الفيفا واليويفا) عن سبب وجود هذا الاختلاف لكن ردا على ذلك، رفعوا أيديهم".

في وقت سابق، رفضت اللجنة الأولمبية الدولية محاولة روسيا مقارنة موقف اللجنة الدولية من روسيا وإيقاف الرياضيين الروس ومعاقبتهم، وموقف اللجنة من الرياضيين الإسرائيليين، بعد شن إسرائيل حربا على غزة، ووصفت المقارنة بأنها "ليست في محلها".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أكدت أنها ستواجه بقوة أي تمييز ضد الرياضيين الإسرائيليين في محافلها، مثل رفض رياضيين من دول أخرى خوض المنافسات أمامهم على خلفية الحرب على غزة.

وترى اللجنة الأولمبية الدولية بأن إسرائيل لم تخرق الميثاق الأولمبي ما لا يستدعي تجميد عضويتها أو منعها من المشاركة بينما تستحق روسيا الإيقاف لخرقها الميثاق الأولمبي.

وتم إيقاف المنتخبات الوطنية الروسية ومنعها من المشاركة في البطولات الدولية بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيما تواصل الفرق الإسرائيلية التنافس في المسابقات تحت رعاية الفيفا واليويفا على الرغم الحرب الدموية في فلسطين. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:37 | 2023-12-21
11:00 | 2023-12-21
08:39 | 2023-12-21
08:00 | 2023-12-21
04:20 | 2023-12-21
02:43 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24