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رياضة

محكمة العدل الأوربي تصدر حكمها بشأن تأسيس دوري " سوبر ليغ"

Lebanon 24
21-12-2023 | 14:00
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قضت محكمة العدل الأوروبية بأحقية الأندية في تأسيس دوري السوبر الأوروبي " سوبر ليغ"، بمخالفة الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، قانون المنافسة بمنع ظهور البطولة.
وكان 12 نادياً من أكبر الدوريات الأوروبية، أعلنوا في نيسان 2021، تنظيم دوري السوبر الأوروبي المغلق مع إمكاناته التجارية الهائلة، وذلك تزامنا مع توجه الاتحاد الأوروبي الى إطلاق إصلاحات واسعة على مسابقته الكبرى دوري الأبطال.
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وبعد ذلك، هدد الاتحاد الأوروبي "يويفا" ونظيره الدولي "فيفا" بفرض عقوبات وسط معارضة صاخبة من الجماهير لهذا المشروع، لاسيما في إنجلترا، ما دفع أندية أرسنال وتشلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام إلى الانسحاب منه بعد 48 ساعة فقط على الإعلان عن المشروع.
وبعد عامين على الإعلان، بقي في الميدان العملاقان الإسبانيان ريال مدريد وبرشلونة بعد انسحاب مساندهما الوحيد يوفنتوس الإيطالي في تموز، وذلك تحت التهديد بعقوبات طالت رئيسه السابق أندريا أنييلي.
 
المصدر: روسيا اليوم


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