Advertisement

رياضة

بيريز يعلّق على قرار محكمة العدل بشأن السوبر ليغ.. قرار عظيم

Lebanon 24
21-12-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1143876-638387927702890672.jpg
Doc-P-1143876-638387927702890672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، ارتياحه لقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن إنشاء "السوبر ليغ".
 وقال بيريز إنه يوم عظيم في تاريخ كرة القدم.
وقد أقرت محكمة العدل الأوروبية بالحق في إنشاء دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليغ"، وأدانت احتكار الاتحاد الأوروبي "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا" لكرة القدم إقامة مسابقات كرة القدم.
Advertisement
وقال فلورنتينو بيريز في بيان رسمي: "نرحب بقرار محكمة العدل الأوروبية بارتياح كبير. وفي الأيام المقبلة سندرس بعناية نطاق هذا القرار الذي له أهمية تاريخية كبيرة".

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

متفرقات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-12-21
12:37 | 2023-12-21
11:00 | 2023-12-21
09:42 | 2023-12-21
08:39 | 2023-12-21
08:00 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24