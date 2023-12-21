بيريز يعلّق على قرار محكمة العدل بشأن السوبر ليغ.. قرار عظيم

أعرب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، ارتياحه لقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن إنشاء "السوبر ليغ".

وقال بيريز إنه يوم عظيم في تاريخ كرة القدم.

وقد أقرت محكمة العدل الأوروبية بالحق في إنشاء دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليغ"، وأدانت احتكار الاتحاد الأوروبي "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا" لكرة القدم إقامة مسابقات كرة القدم.

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وقال فلورنتينو بيريز في بيان رسمي: "نرحب بقرار محكمة العدل الأوروبية بارتياح كبير. وفي الأيام المقبلة سندرس بعناية نطاق هذا القرار الذي له أهمية تاريخية كبيرة".



المصدر: روسيا اليوم