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رياضة

الادعاء الفرنسي يبرئ مدرب باريس سان جيرمان السابق من تهم العنصرية

Lebanon 24
21-12-2023 | 23:00
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برأ الادعاء العام الفرنسي المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه في محاكمة على خلفية اتهام بالعنصرية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال المدعي العام في مدينة نيس الفرنسية الخميس: "إن غالتييه  تمت تبرئته من تهم التنمر والتمييز خلال فترة توليه تدريب نيس".
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وذكرت تقارير إعلامية أن الادعاء العام كان قد طلب معاقبة مدرب باريس سان جيرمان ونيس السابق، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.
وتم الكشف عن الادعاءات بخصوص غالتييه من خلال رسالة البريد الإلكتروني المسربة في آب عام 2021؛ حيث اتهم جوليان فورنييه، المدير الرياضي لنيس في ذلك الوقت، المدرب بأنه قال "إن هناك العديد من اللاعبين السود والمسلمين في قائمة الفريق".
 
المصدر: الشرق الأوسط


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

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