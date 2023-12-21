Advertisement

رياضة

الأرجنتين أقوى المنتخبات عالمياً والمغرب عربياً

Lebanon 24
21-12-2023 | 20:00
A-
A+
Doc-P-1143930-638388084498385256.jpg
Doc-P-1143930-638388084498385256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، قائمته الخاصة بالتصنيف الشهري لأقوى المنتخبات في العالم.
واحتفظ المنتخب الأرجنتيني بصدارة الترتيب الدولي، ومن ثم جاءت كل من فرنسا وإنجلترا وبلجيكا والبرازيل وهولندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا على التوالي.
Advertisement
وبالنسبة لترتيب الدول العربية في القائمة، فقد جاء المنتخب المغربي في المرتبة 13، متقدّماً على منتخبات قوية مثل ألمانيا التي حلّت في المركز 16.
وفيما يلي قائمة بترتيب أقوى المنتخبات العربية بحسب تصنيف "الفيفا" لشهر ديسمبر:

المغرب- المركز 13
تونس- المركز 28
الجزائر- المركز 30
مصر- المركز 33
السعودية- المركز 56
قطر- المركز 58
العراق- المركز 63
الإمارات- المركز 64
عُمان- المركز 74
البحرين- المركز 86
الأردن- المركز 87
سوريا- المركز 91
فلسطين- المركز 99
موريتانيا- المركز 105
لبنان- المركز 107
ليبيا- المركز 120
السودان- المركز 128
الكويت- المركز 136
اليمن- المركز 152
جيبوتي- المركز 192
الصومال- المركز 198
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2023-12-21
16:00 | 2023-12-21
14:00 | 2023-12-21
12:37 | 2023-12-21
11:00 | 2023-12-21
09:42 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24