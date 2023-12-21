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رياضة
الأرجنتين أقوى المنتخبات عالمياً والمغرب عربياً
Lebanon 24
21-12-2023
|
20:00
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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، قائمته الخاصة بالتصنيف الشهري لأقوى المنتخبات في العالم.
واحتفظ المنتخب الأرجنتيني بصدارة الترتيب الدولي، ومن ثم جاءت كل من فرنسا وإنجلترا وبلجيكا والبرازيل وهولندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا على التوالي.
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وبالنسبة لترتيب الدول العربية في القائمة، فقد جاء المنتخب المغربي في المرتبة 13، متقدّماً على منتخبات قوية مثل ألمانيا التي حلّت في المركز 16.
وفيما يلي قائمة بترتيب أقوى المنتخبات العربية بحسب تصنيف "الفيفا" لشهر ديسمبر:
المغرب- المركز 13
تونس- المركز 28
الجزائر- المركز 30
مصر- المركز 33
السعودية- المركز 56
قطر- المركز 58
العراق- المركز 63
الإمارات- المركز 64
عُمان- المركز 74
البحرين- المركز 86
الأردن- المركز 87
سوريا- المركز 91
فلسطين- المركز 99
موريتانيا- المركز 105
لبنان- المركز 107
ليبيا- المركز 120
السودان- المركز 128
الكويت- المركز 136
اليمن- المركز 152
جيبوتي- المركز 192
الصومال- المركز 198
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