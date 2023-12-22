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رياضة

ريال مدريد ينهي مبارياته للعام 2023 بفوز ثمين

Lebanon 24
22-12-2023 | 01:35
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ختم ريال مدريد مبارياته للعام 2023، بفوز خاطف ومهم على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف في المرحلة الـ18 للمسابقة، وانتزع الصدارة من جيرونا المتعثر أمام ريال بيتيس.
واجتاز ريال مدريد إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي فقده في الموسم الماضي.
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وعانى الريال من النقص العددي في المباراة، عقب طرد قائده ناتشو فيرنانديز في الدقيقة الـ53، لكنه تمكن من حصد النقاط الثلاث بفضل ضربة رأس
متقنة من نجمه لوكاس فاسكيز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

المصدر: الجزيرة

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