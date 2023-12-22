رونالدو خارج القائمة... تعرفوا إلى أفضل لاعبي كرة قدم في العالم

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مع اقتراب عام 2023 من نهايته قامت مجلة FourFourTwo بتجميع قائمة بأكثر اللاعبين تأثيرا في العام وكانت المفاجأة بخروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي من القائمةفي المقابل، ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، والمنافس التقليدي لرونالدو، في المركز السادس بعد نجاحه مع منتخب بلاده في الفوز بكأس العالم في ديسمبر الماضي.وتصدر القائمة إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي في المركز الأول متقدما على جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، ثم هاري كين نجم إنكلترا وبايرن ميونخ في المركز الثالث، واحتل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان المركز الرابع.وجاء المصري محمد صلاح نجم ليفربول ضمن المركز الثامن على قائمة اللاعبين الأفضل بالعالم. (روسيا اليوم)