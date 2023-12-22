أنشيلوتي:" ريال مدريد" يملك طاقة مذهلة

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أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، بـ"الالتزام الهائل" لفريقه خلال فوزه الصعب 1 - صفر على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: راضون للغاية عن هذه الأمسية لأنها كانت مباراة صعبة ومعقدة، وقد فزنا بفضل الالتزام الهائل للفريق.وشدد أنشيلوتي التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للريال: اللعب بعشرة لاعبين لأكثر من نصف ساعة يتطلب جهدا هائلا. ولهذا السبب استحققنا الفوز في النهاية.وأضاف: كانت المباراة معقدة ومع خروج لاعب أعتقد الجميع أننا سنتعثر اليوم. هذا الفريق لديه طاقة مذهلة. لقد صمدنا، لعبنا جيدا ودافعنا جيداً بعشرة لاعبين ثم حصلنا على المكافأة. (العربية)