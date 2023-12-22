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رياضة

إيقاف حكم عربيّ بسبب وشم يضعه!

Lebanon 24
22-12-2023 | 10:33
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وجه الحكم الدولي العراقي محمد طارق أحمد بيانا للاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد إيقافه مؤقتا من قبل لجنة الحكام بسبب وشم طالبته اللجنة بعدم الكشف عنه أكثر من مرة أثناء المباريات.

ويضع محمد طارق أحمد، وهو نجل أمين سر الاتحاد العراقي ورئيس لجنة الحكام السابق الراحل طارق أحمد، وشم أسد على فخذه الأيسر، وآخر لخارطة العراق على الصدر.
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وقال أحمد: "الوشم الذي أضعه ليس فيه إشارة عنصرية، فوشم الأسد وخارطة العراق يمثلان رمزية العراقيين". (روسيا اليوم)
 
 
 

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