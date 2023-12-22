الأهلي المصري يفوز ببرونزية مونديال الأندية 2023

أحرز نادي الأهلي المصري الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، على حساب نادي أوراوا رد دياموندز الياباني، إثر فوزه عليه (4-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة.

تقدم نادي الأهلي بهدفين متتاليين سجلهما كل من المدافع المصري ياسر إبراهيم، والمهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، في الدقيقتين (19، 25) على الترتيب.

ورد الفريق الياباني بالمثل عبر لكل من المهاجم الغيني خوسي كانتي، والمدافع الدنماركي ألكسندر سكولز عند الدقيقتين (43، 54 من ضربة جزاء) على الترتيب.

وتقدم الفريق المصري مرة أخرى بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله الياباني يوشيو كويزومي خطأ في مرماه، بعد مرور ساعة كاملة من البداية.

وتوج نادي الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ كأس العالم للأندية، وذلك بعد فوزه في الأعوام (2006 و2020 و2021) بينما حل رابعا في المونديال مرتين عامي 2012 و2022.

( روسيا اليوم)