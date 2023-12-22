19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد نزاعات بين منتخبي الرجال والنساء.. امرأة تتولى إدارة الاتحاد الكندي لكرة القدم
Lebanon 24
22-12-2023
|
23:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم، تعيين أليسون ووكر المسؤولة السابقة في اللجنة الأولمبية المحلية أمينة عامة له، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في الاتحاد.
وأوضح الاتحاد، الذي دخل في نزاع مع منتخبي الرجال والسيدات، أنه نظر في أمر 200 مرشح على مدار عملية بحث دامت أربعة أشهر وأن ووكر ستتولى منصبها رسميا، في 22 كانون الثاني المقبل.
Advertisement
وقالت ووكر في بيان: "أنا ملتزمة بتعزيز النمو في جميع جوانب اللعبة وضمان توفير بيئة آمنة وعادلة للرياضيين للعب والمنافسة".
وأضافت "أتطلع للتعاون مع لاعبينا وفرقنا ومدربينا وشركائنا للبناء على الأسس الحالية للرياضة وإعلاء شأن الاتحاد الكندي لكرة القدم لمستويات لا سابق لها".
وكان جيسون ديفوس، القائد السابق لمنتخب كندا للرجال يتولى المسؤولية بصورة مؤقتة، منذ نيسان الماضي، بعد أسبوع من رحيل إيرل كوكرين عن المنصب.
وكان كوكرين أحدث مسؤول بارز يغادر الاتحاد الكندي في ظل نزاع طويل الأمد بين منتخبات الرجال والسيدات الوطنية.
وتنحى نيك بونتيس عن منصب رئيس الاتحاد الكندي، في شباط، وأقر بأن التغيير ضروري لحل الخلافات بين منتخبي الرجال والسيدات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!
12:44 | 2023-12-22
22/12/2023 12:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
على أيّ سعر صرف حصل الموظفون على رواتبهم؟
Lebanon 24
على أيّ سعر صرف حصل الموظفون على رواتبهم؟
07:44 | 2023-12-22
22/12/2023 07:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. كمين لـ"حزب الله" يوقع قتلى وجرحى إسرائيليين!
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. كمين لـ"حزب الله" يوقع قتلى وجرحى إسرائيليين!
06:20 | 2023-12-22
22/12/2023 06:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله الآن.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث ويكشف!
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله الآن.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث ويكشف!
14:12 | 2023-12-22
22/12/2023 02:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في المطار؟
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في المطار؟
13:04 | 2023-12-22
22/12/2023 01:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
01:29 | 2023-12-23
آخرها مونديال الأندية.. خماسية لمان سيتي ورباعية لغوارديولا
23:00 | 2023-12-22
الأهلي المصري يفوز ببرونزية مونديال الأندية 2023
16:00 | 2023-12-22
كلوب سعيد بسبب ما حدث لفيفا ويويفا
14:00 | 2023-12-22
عطال يخرج عن صمته بشأن محاكمته بسبب دعمه غزة
10:33 | 2023-12-22
إيقاف حكم عربيّ بسبب وشم يضعه!
08:20 | 2023-12-22
خلال مباراة كرة قدم... مشجّع يتعرّض للطعن أمام إبنتيه!
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
23/12/2023 10:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
23/12/2023 10:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
23/12/2023 10:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24