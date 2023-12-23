آخرها مونديال الأندية.. خماسية لمان سيتي ورباعية لغوارديولا

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دون الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي، اسمه بأحرف من ذهب في سجل مونديال الأندية 2023، بتسجيله أسرع هدف في تاريخ البطولة، في الدقيقة الأولى من البداية.



وضاعف الفريق الإنجليزي النتيجة بهدف ثان سجله المدافع البرازيلي نينو خطأ في مرماه، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.



وأضاف المهاجم الإنكليزي فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 72، قبل أن يعود ألفاريز ويسجل هدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 88 من المباراة.



أول لقب وأخر بطل



بهذه النتيجة توج نادي مانشستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس العالم للأندية، في أول مشاركة له بالبطولة، وأصبح كذلك آخر بطلا للمونديال بحلته الحالية. أحرز نادي مانشستر ستي الإنجليزي لقب بطل كأس العالم للأندية لكرة القدم، على حساب فريق فلومينينسي البرازيلي، إثر فوزه عليه بواقع 4 أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.دون الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي، اسمه بأحرف من ذهب في سجل مونديال الأندية 2023، بتسجيله أسرع هدف في تاريخ البطولة، في الدقيقة الأولى من البداية.وضاعف الفريق الإنجليزي النتيجة بهدف ثان سجله المدافع البرازيلي نينو خطأ في مرماه، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.وأضاف المهاجم الإنكليزي فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 72، قبل أن يعود ألفاريز ويسجل هدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 88 من المباراة.بهذه النتيجة توج نادي مانشستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس العالم للأندية، في أول مشاركة له بالبطولة، وأصبح كذلك آخر بطلا للمونديال بحلته الحالية.

خماسية السيتي



كذلك حصد مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، اللقب الخامس خلال عام 2023، إذ بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أصبح "السيتيزنز" أول فريق إنكليزي يتوج بطلا للبريميرليغ، ودوري الأبطال، وكأس الاتحاد، والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية.



وأفادت شبكة "أوبتا" بأن المان سيتي بات رابع فريق إنجليزي يتوج بطلا لكأس العالم للأندية، إلى جانب كل من مانشستر يونايتد وليفربول وتشلسي.



رباعية غوارديولا



وأصبح بيب غوارديولا أول مدرب في التاريخ يفوز 4 مرات بلقب بطل كأس العالم للأندية، وأول مدرب يتمكن من التتويج باللقب مع 3 أندية مختلفة، بعد أن نجح في تحقيق البطولة مرتين مع برشلونة في عامي 2009 و2011، ومرة واحدة مع بايرن ميونخ الألماني عام 2013، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.



وبذلك فض غوارديولا شراكته مع المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد.

5 ملايين للسيتي



وبفوزه بلقب البطولة، حصل فريق مانشستر سيتي على الميدالية الذهبية وجائزة مالية قيمتها 5 ملايين دولار، بينما اكتفى فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أميركا الجنوبية "كأس الليبرتادوريس"، بالميدالية الفضية و4 ملايين دولار.



رودري بلا هزيمة



وفي هذه المباراة، حافظ الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، على سلسلة "اللا هزيمة" الخاصة به خلال آخر 47 مباراة خاضها مع المان سيتي بجميع البطولات، ساهم في تحقيق الانتصار في 37 مباراة، والتعادل في 10 مباريات أخريات، وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات.

ثلاثية رودري



وبحسب شبكة "بليتشر ريبورت" فقد توج رودري بجائزة أفضل لاعب في 3 بطولات مختلفة هذا العام، سواء مع مانشستر سيتي أو منتخب إسبانيا، حيث توج بجائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا، دوري الأمم الأوروبية ومونديال الأندية



وأصبح ثالث لاعب يتوج بجائزة رجل المباراة في نهائي دوري الأبطال والكرة الذهبية بمونديال الأندية في عام واحدة، بعد كل من ليونيل ميسي (2011) وغاريث بيل (2018).