بالفيديو.. رونالدو يختتم ثلاثية النصر

كرم نادي "النصر" وفادة ضيفه "الاتفاق" بفوزه عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري "روشن" السعودي لمحترفي كرة القدم.



ووقع على ثلاثية "العالمي" عبر كل من البرازيلي أليكس تيليس، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق (43، 59، 73 من ركلة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب السعودي محمد مرزوق الكويكبي هدف الضيوف الوحيد بحلول الدقيقة 85 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض، سجل كريستيانو رونالدو (38 عاما) هدفه السابع عشر وانفرد بصدارة هدافي دوري "روشن" السعودي للمحترفين، مبتعدا بفارق هدف واحد عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال.



كما وصل النجم البرتغالي المخضرم (38 عاما) إلى هدفه الـ51 في العام الحالي 2023، مقلصا الفارق إلى هدف واحد فقط بينه وبين الإنكليزي هاري كين مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، متصدر ترتيب الهدافين في العالم، خلال العام الجاري. (روسيا اليوم)