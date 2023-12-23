برشلونة يغلق الباب في وجه إنتر ميلان

قالت تقارير صحفية إسبانية، إنَّ برشلونة أغلق الباب في وجه إنتر ميلان، الراغب في الحصول على نجم البلوجرانا، خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني المقبل.



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وأشارت الصحيفة إلى أن العرض جاء من خلال أحد الوسطاء، وقبل أن يتألق سيرغي روبيرتو، ويحرز هدفين في مباراة برشلونة الأخيرة أمام ألميريا بالليغا. وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم السبت، إن سيرغي روبيرتو نجم برشلونة، حصل على عرض للانتقال إلى إنتر ميلان، خلال الموسم الحالي.وأشارت الصحيفة إلى أن العرض جاء من خلال أحد الوسطاء، وقبل أن يتألق سيرغي روبيرتو، ويحرز هدفين في مباراة برشلونة الأخيرة أمام ألميريا بالليغا.