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رياضة
نهاية مدربه "أقرب من أي وقت".. ضربة جديدة لمانشستر يونايتد!
Lebanon 24
23-12-2023
|
11:35
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يقترب المدرب الهولندي إريك تن هاغ من "مقصلة الإقالة" من تدريب مانشستر يونايتد يوما بعد يوم، وقد تنهي الهزيمة مساء السبت مسيرته مع "الشياطين الحمر" حتى قبل نهاية العام.
فقد منحت أهداف جارود بوين ومحمد قدوس في الشوط الثاني الفوز لصالح وستهام يونايتد 2-0 على ضيفه مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز.
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وتقدم وستهام للمركز السادس قبل استكمال مباريات المرحلة في وقت لاحق.
وسجل بوين هدفا من مدى قريب في الدقيقة 72 بعد تبادل رائع للكرة مع لوكاس باكيتا الذي أرسل تمريرة أخرى إلى قدوس بعدها بـ6 دقائق ليحسم المباراة بتسديدة متقنة.
وتقدم وستهام، الذي تعافى من هزيمة ثقيلة 5-1 أمام ليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية منتصف الأسبوع الماضي، للمركز السادس برصيد 30 نقطة، بينما تراجع يونايتد للمركز الثامن برصيد 28 نقطة.
وتقترب الأنباء حول إقالة تن هاغ، الذي لم يستطع إنقاذ الفريق العريق من دوامة النتائج السلبية.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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