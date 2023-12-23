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رياضة

آرسنال يتمسك بالصدارة أمام ليفربول

Lebanon 24
23-12-2023 | 23:00
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خيم التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة ليفربول وآرسنال على إستاد أنفيلد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورفع آرسنال رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.
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ويحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف خلف ليفربول، فيما يحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس والذي لديه مباراة مؤجلة.

وتقدم آرسنال عن طريق غابرييل ماغالايس في الدقيقة الرابعة، فيما سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 29.
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