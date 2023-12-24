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رياضة

هدف رائع لمحمد صلاح يلفت انتباه عشاق الكرة

Lebanon 24
24-12-2023 | 00:44
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سجل محمد صلاح مهاجم ليفربول هدف التعادل بطريقة رائعة في الدقيقة 29 في شباك مرمى أرسنال، وفق تعبير رويترز.

وتلقى صلاح تمريرة طويلة متقنة من ترينت ألكسندر-أرنولد ليتجاوز الجناح المصري أولكسندر زينتشينكو بسهولة قبل أن يطلق تسديدة قوية بيسراه في الشباك.

وتعادل أرسنال 1-1 في مباراة مثيرة مع مضيفه ليفربول ليؤكد جدارته بالمنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم واستعادة صدارة المسابقة السبت.

ويملك فريق المدرب ميكل أرتيتا، الذي فاز بخمس من آخر سبع مباريات لكنه لم يتذوق طعم الفوز في مباراة بالدوري في أنفيلد منذ 2012، 40 نقطة من 18 مباراة. ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 39 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن أستون فيلا.

وانتشر وسم "moh salah"، محمّلا بمقاطع فيديو لهدف اللاعب الشهير. 
 
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وحث يورجن كلوب مدرب ليفربول الجماهير على زيادة الصخب والضجيج في أنفيلد بعد مباراتين هادئتين على غير العادة في الملعب الموجود في منطقة مرسيسايد.

ورغم استجابة الجماهير، تقدم أرسنال مبكرا عندما تفوق غابرييل على كودي جاكبو ليسجل بضربة رأس إثر تمريرة رائعة من القائد مارتن أوديغارد في الدقيقة الرابعة.
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