هدف رائع لمحمد صلاح يلفت انتباه عشاق الكرة

سجل محمد صلاح مهاجم ليفربول هدف التعادل بطريقة رائعة في الدقيقة 29 في شباك مرمى أرسنال، وفق تعبير رويترز.



وتلقى صلاح تمريرة طويلة متقنة من ترينت ألكسندر-أرنولد ليتجاوز الجناح المصري أولكسندر زينتشينكو بسهولة قبل أن يطلق تسديدة قوية بيسراه في الشباك.



وتعادل أرسنال 1-1 في مباراة مثيرة مع مضيفه ليفربول ليؤكد جدارته بالمنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم واستعادة صدارة المسابقة السبت.



ويملك فريق المدرب ميكل أرتيتا، الذي فاز بخمس من آخر سبع مباريات لكنه لم يتذوق طعم الفوز في مباراة بالدوري في أنفيلد منذ 2012، 40 نقطة من 18 مباراة. ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 39 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن أستون فيلا.



وانتشر وسم "moh salah"، محمّلا بمقاطع فيديو لهدف اللاعب الشهير.

- هدددددف رائع لـ محمد صلاح بعد تمريرة رائعة من أرنولد. 🔥🔥pic.twitter.com/fMrZhPjj5k — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) December 23, 2023 Advertisement

وحث يورجن كلوب مدرب ليفربول الجماهير على زيادة الصخب والضجيج في أنفيلد بعد مباراتين هادئتين على غير العادة في الملعب الموجود في منطقة مرسيسايد.



ورغم استجابة الجماهير، تقدم أرسنال مبكرا عندما تفوق غابرييل على كودي جاكبو ليسجل بضربة رأس إثر تمريرة رائعة من القائد مارتن أوديغارد في الدقيقة الرابعة.