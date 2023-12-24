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رياضة

بحضور رونالدو في الرياض.. جوشوا يستعيد تألقه ويفوز بالقاضية على والين

Lebanon 24
24-12-2023 | 03:30
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أعاد ملاكم الوزن الثقيل، أنتوني جوشوا، السنوات للخلف ليتغلب على، أوتو والين، في المملكة أرينا بالرياض في ساعة مبكرة الأحد، حيث قرر الملاكم السويدي إيقاف النزال خلال الاستراحة بين الجولتين الخامسة والسادسة.
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وبحضور نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، هداف النصر والدوري السعودي للمحترفين وجلوسه إلى جوار بطل الفنون القتالية المختلطة السابق، كونور مكغريغور، لمشاهدة النزال في العاصمة السعودية، دخل ملاكما الوزن الثقيل الحلبة وبدأ جوشوا على الفور في توجيه اللكمات المستقيمة بيده اليمنى نحو منافسه السويدي.
وهيمن جوشوا، بطل الوزن الثقيل الموحد مرتين، على القتال من وسط الحلبة مما أجبر منافسه على الدوران حوله ليعاني والين ليشن أي هجوم على منافسه البريطاني.

وأصاب جوشوا، الذي تغلب على والين بالنقاط مرتين في منافسات الهواة، الملاكم السويدي في الجولة الخامسة حيث أوسعه ضربا باللكمات الخطافية بكلتا يديه ليتركه يترنح وغير مستقر على قدميه بينما كان يتجه عائدا إلى ركنه في الحلبة ليبلغ فريقه الحكم بأنه لا يستطيع الاستمرار.

وبعد تحسين سجله إلى 27 انتصارا وثلاث هزائم، قال جوشوا البالغ عمره 34 عاما إنه سعيد بالنتيجة لكنه رفض القول إنه عاد إلى سابق عهده.

وقال جوشوا في الحلبة بعد النزال "أحترم أوتو. طوال فترة الإعداد للنزال كنت أقول للجميع أنني بحاجة للتركيز على الرجل الذي أمامي لأنني أحترم ما يقدمه".
وهذه الهزيمة الأولى لوالين بالضربة القاضية في مسيرته والثانية فقط بعد الهزيمة أمام، تايسون فيوري، في أيلول 2019.

وفي مباراة أخرى بالعرض ذاته، قدم الملاكم النيوزيلندي، جوزيف باركر، عرضا رائعا ليحقق فوزا مثيرا بالإجماع على الأميركي، ديونتاي وايلدر.
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