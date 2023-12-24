Advertisement

رياضة

"لمسة يد فاضحة" وقرار يغضب جماهير ليفربول (فيديو)

Lebanon 24
24-12-2023 | 04:25
A-
A+
Doc-P-1144750-638390143063283158.jpg
Doc-P-1144750-638390143063283158.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت حالة تحكيمية غريبة، غضب جماهير ليفربول، خلال مباراة القمة أمام أرسنال، مساء السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

خلال اللقاء المحتدم، أمسك لاعب أرسنال مارتن أوديغارد الكرة بيده ورفعها عاليا، داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء، وسط اعتراض كبير من لاعبي وطاقم "الريدز".

وبعد اللقاء، زاد الشحن الجماهيري بشأن اللقطة التي حرمت الفريق من انتصار كان سيضعه في الصدارة.
غرابة اللقطة تمثلت بوضوح لمسة اليد، وحركة اليد للأعلى من قبل أوديغارد الذي بدا وكأنه يقوم برفعها بيده، مما أثار التساؤلات حول عدم احتساب ركلة جزاء حتى بوجود تقنية الفيديو.
وقال محللي قناة سكاي سبورتس، إن سبب عدم احتساب القرار، هو "زحلقة" لاعب أرسنال قبل اللقطة، مما جعله لا يسيطر على موقع يده، ليضطر لملامسة الكرة.
Advertisement


وتساهل الدوري الإنكليزي الممتاز مؤخرا كثيرا مع لمسات اليد، وابتعد عن احتساب ركلات الجزاء إلا في حالات كانت لمسة اليد متعمدة، أو كان اللاعب يصد كرة متجهة للمرمى بيده.

أما جمهور ليفربول، فاعتبرها لقطة أخرى تضاف للقطة مباراة توتنهام، التي ألغي فيها هدفا صحيحا للريدز، في سلسلة "الحالات الظالمة" هذا الموسم.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:30 | 2023-12-24
02:00 | 2023-12-24
00:44 | 2023-12-24
23:00 | 2023-12-23
15:53 | 2023-12-23
11:35 | 2023-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24