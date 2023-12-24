صدمات وإنجازات.. أبرز 10 أحداث رياضية في 2023! (صور)

كتبت "سكاي نيوز عربية": سجل عام 2023، وهو يقترب من نهايته، أحداثا رياضية كبيرة، بعضها مبهر وبعضها صادم، تراوحت ما بين إنجاز كبير لمانشستر سيتي، وثورة رياضية سعودية، وتفوق لأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي.

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هنا أبرز 10 أحداث رياضية سجلها عام 2023، بعضها صادم للجماهير، وبعضها مثير للإعجاب: هنا أبرز 10 أحداث رياضية سجلها عام 2023، بعضها صادم للجماهير، وبعضها مثير للإعجاب:

ثلاثية "السيتي" التاريخية



حقق مانشستر سيتي ثلاثيته التاريخية في حزيران الماضي، محققا الدوري الإنكليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا، أضاف عليهما لقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للاندية، ليصبح عام 2023 "مثاليا" بالنسبة للسيتيزينس.





ميسي في ميامي



انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري الأميركي، وتركه القارة الأوروبية، بعد 20 عاما من الإبداع، كانت من الأحداث التي هزت عالم كرة القدم في 2023. انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري الأميركي، وتركه القارة الأوروبية، بعد 20 عاما من الإبداع، كانت من الأحداث التي هزت عالم كرة القدم في 2023.







ثورة الكرة السعودية



الثورة الرياضية في السعودية هزت أوروبا في 2023، حيث توافد عدد كبير من نجوم كرة القدم للدوري السعودي، أبرزهم كريم بنزيما ونيمار ورياض محرز وروبرتو فيرمينو وآخرين. الثورة الرياضية في السعودية هزت أوروبا في 2023، حيث توافد عدد كبير من نجوم كرة القدم للدوري السعودي، أبرزهم كريم بنزيما ونيمار ورياض محرز وروبرتو فيرمينو وآخرين.







نوفاك خالد للأبد



الصربي نوفاك جوكوفيتش أصبح الأكثر تتويجا ببطولات غراند سلام بالتنس هذا العام، متخطيا الإسباني رافايل نادال، حيث وصل للقب 24 بتاريخه هذا العام. الصربي نوفاك جوكوفيتش أصبح الأكثر تتويجا ببطولات غراند سلام بالتنس هذا العام، متخطيا الإسباني رافايل نادال، حيث وصل للقب 24 بتاريخه هذا العام.







موسم تاريخي لأسرع هولندي



الهولندي ماكس فيرشتابن حقق أفضل موسم لسائق بتاريخ الفورمولا 1، منتصرا بـ19 سباقا خلال الموسم، 10 منها متتالية، في إنجاز لم يتحقق سابقا خلال موسم واحد للفورمولا 1. الهولندي ماكس فيرشتابن حقق أفضل موسم لسائق بتاريخ الفورمولا 1، منتصرا بـ19 سباقا خلال الموسم، 10 منها متتالية، في إنجاز لم يتحقق سابقا خلال موسم واحد للفورمولا 1.





الكرة الذهبية الثامنة



الأرجنتيني ليونيل ميسي يحرز الكرة الذهبية الثامنة بتاريخه، ويبتعد عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكل من يلاحقه في عدد الكرات الذهبية. الأرجنتيني ليونيل ميسي يحرز الكرة الذهبية الثامنة بتاريخه، ويبتعد عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكل من يلاحقه في عدد الكرات الذهبية.







قبلة المونديال المخجلة



أن تتوّج بلقب بأهمية كأس العالم لأول مرّة في تاريخك، فهذا انجاز يجب أن يتصدّر العناوين لأسابيع عدة. لكن قبلة رئيس الاتحاد لوريس روبياليس على شفتي إحدى اللاعبات عكّرت على المنتخب الإسباني فرحة الفوز بمونديال السيدات في كرة القدم وباتت حديث الإعلام المحلي والدولي. أن تتوّج بلقب بأهمية كأس العالم لأول مرّة في تاريخك، فهذا انجاز يجب أن يتصدّر العناوين لأسابيع عدة. لكن قبلة رئيس الاتحاد لوريس روبياليس على شفتي إحدى اللاعبات عكّرت على المنتخب الإسباني فرحة الفوز بمونديال السيدات في كرة القدم وباتت حديث الإعلام المحلي والدولي.







انهيار الشعب الهندي بعد النكسة



حالة حزن أصابت مليار شخص في الهند، بعد خسارة منتخب بلادهم نهائي كأس العالم للكريكت، أمام المنتخب الأسترالي، في أكبر صدمة للهند هذا العام. حالة حزن أصابت مليار شخص في الهند، بعد خسارة منتخب بلادهم نهائي كأس العالم للكريكت، أمام المنتخب الأسترالي، في أكبر صدمة للهند هذا العام.





هدية لروح مارادونا



نابولي يحقق لقب الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ أيام دييغو مارادونا، حين حققها عامي 1987 و1990. نابولي يحقق لقب الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ أيام دييغو مارادونا، حين حققها عامي 1987 و1990.