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رياضة

الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يعزز صدارته ويوفنتوس يطارده

Lebanon 24
24-12-2023 | 14:00
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عزز إنتر ميلان صدارته لجدول مسابقة الدوري الإيطالي، بفوزه على ضيفه ليتشي بهدفين دون رد، امس، على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للبطولة المحلية.

 

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه يوفنتوس صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

 

تقدم "النيراتزوري" بالهدف الأول عن طريق الألماني يان أورييل بيسك في الدقيقة 43، قبل أن يضيف نيكولو باريلا الهدف الثاني في الدقيقة 78.

 

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الزامبي لانيك باندا لاعب ليتشي في الدقيقة 84، ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

 

وفي نفس الجولة، فاز هيلاس فيرونا على كالياري بهدفين دون رد، سجلهما البلجيكي سيريل نجونجي، والبوسني ميلان ديوريتش في الدقيقتين 53، 90 على التوالي. 

 

كما فاز بولونيا على ضيفه أتالانتا بهدف دون رد، سجله الاسكتلندي لويس فيرجسون في الدقيقة 86.

 

 وتعادل تورينو بملعبه مع أودينيزي بهدف لمثله، حيث تقدم الضيوف بالهدف الأول عن طريق الإسباني أويير زاراغا في الدقيقة 81، وتعادل الكوسوفي إيفان إليتش لأصحاب الأرض في الدقيقة 88. ( الأناضول)

 

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