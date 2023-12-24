محمد صلاح "غاضب".. والسبب ليفربول

أعرب النجم المصري محمد صلاح عن امتعاضه من نتائج ناديه ليفربول، بعد التعادل أمام أرسنال (1-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واكتفى ليفربول بنقطة واحدة، رفع بها رصيده إلى 38 نقطة وبقي في المركز الثاني، مفوتا فرصة انتزاع الصدارة من أرسنال، الذي رفع رصيده إلى 39 نقطة.

ونشر محمد صلاح "تدوينة" عبر حسابه على موقع "إكس"، اليوم، أبدى فيها غضبه من النتيجة، بقوله: "نحن نعلم أنه لا يمكننا كفريق ليفربول الاستمرار في إهدار النقاط بهذه الطريقة".

وأضاف النجم المصري: "ومع ذلك، سنواصل القتال من أجل تقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة". ( روسيا اليوم)