رونالدو يخطف الأضواء في نزال "اليوم الحاسم"

حضر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي لكرة القدم، منافسات نزال "اليوم الحاسم"، مساء السبت، الذي نظم ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة.

واصطحب رونالدو نجله كريستيانو جونيور معه لحضور السهرة المكرسة للملاكمة.

Advertisement

وأظهرت لقطات تفاعل رونالدو مع الحدث، وإلى جانب رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، والإيرلندي كونور ماكغريغور مقاتل الفنون القتالية المختلطة (MMA).

وشهد نزال اليوم الحاسم حضور شخصيات اعتبارية ورياضية كبيرة، مثل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى الإسباني إيميريك لابورت مدافع نادي النصر، والبرتغالي جواو فيليكس نجم فريق برشلونة الإسباني، وغيرهم.

يذكر أن الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا حسم النزال الرئيسي للحدث، حيث قرر الحكم إنهاءه عقب نهاية الجولة الخامسة. ( روسيا اليوم)