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رياضة

لاعب جديد على عرش الأغلى في العالم.. تعرّفوا إليه

Lebanon 24
24-12-2023 | 17:42
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بات الإنكليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، أغلى لاعب في العالم من حيث القيمة السوقية وفق موقع "ترانسفير ماركت".
وقال "ترانسفير ماركت" إن بيلينغهام قد انضم إلى كل من إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي بقيمة سوقية تبلغ 180 مليون يورو.
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وأوضح الموقع أن بيلينغهام حقق زيادة قدرها 30 مليون يورو في آخر تحديث له، وبأنه أصبح يتقدم على مبابي وهالاند لكونه أصغر سنا منهما.
ونجح بيلينغهام في تقديم أداء مميز خلال الموسم الحالي، وسجل مع ريال مدريد 17 هدفاً، إلى جانب 5 تمريرات حاسمة.
وحصل بيلينغهام على أول تقييم مالي له في الموقع بقيمة 2.5 مليون يورو في تشرين الأول 2019، عندما كان في نادي مسقط رأسه برمنغهام سيتي.
 
وبلغ تقييم بيلينغهام 11 مليون يورو عندما أنفق دورتموند 30.15 مليون يورو للحصول على خدماته في تموز 2020.

وبرع الإنكليزي في الدوري الألماني وتضاعف تقييمه بنهاية موسمه الأول في ألمانيا إلى 55 مليون يورو.

وسجّل ستة أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة خلال موسم 2021-2022 وارتفع تقييمه إلى 80 مليون يورو بنهاية ذلك الموسم، وزاد بمقدار 40 مليون يورو إلى 120 مليون يورو خلال موسمه الأخير في دورتموند.

ودفع ريال مدريد 17 مليون يورو أقل من تقييمه في موقع "ترانسفير ماركت" للتعاقد مع بيلينغهام هذا الصيف، وقد تم تقييمه الآن بمبلغ 180 مليون يورو في آخر تحديث.
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