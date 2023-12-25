ميسي الصغير.. مراهق موهوب يثير اهتمام أندية شهيرة

بدأت أندية أوروبية كبيرة تتزاحم للتعاقد مع المراهق، الذي تصفه تقارير إعلامية بـ"اللاعب البرازيلي الأعجوبة"، و"ليونيل ميسي الصغير

وبات إستيفاو ويليان، البالغ من العمر 16 عاما فقط، مطلوبا من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد وتشلسي ومانشستر سيتي في إنجلترا، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المرجح أن يغادر ويليان، الذي ظهر بشكل بارز مع فريقه بالميراس هذا الموسم، خارج الدوري البرازيلي عندما يبلغ 18 عاما، أي في عام 2025.

وفي تشرين الأول الماضي، سافر والد اللاعب إلى أوروبا، حيث التقى مسؤولي العديد من الأندية الكبيرة في القارة.

ويهدف "ميسي الصغير" إلى المشاركة في أكبر عدد ممكن من مباريات بالميراس عام 2024، لإبهار الأندية الكبرى في جميع أنحاء العالم.

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وتوج بالميراس بالدوري البرازيلي هذه السنة بـ70 نقطة، متبوعا بغريميو (68 نقطة) وأتليتيكو مينيرو (66 نقطة).

( سكاي نيوز)