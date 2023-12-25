عيد الميلاد يجمع نيمار وحبيبته.. هل عادت إليه رغم الخيانة؟

يبدو أن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار انتهز فرصة عيد الميلاد للاجتماع بحبيبته السابقة وأم طفلته، برونا بيانكاردي، التي قررت الانفصال عنه بعد خيانته لها.

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وأثار نيمار، لاعب نادي الهلال السعودي، التساؤلات حول عودته إلى حبيبته بعد مشاركته منشورًا حديثًا عبر حسابه في "إنستغرام" وثق من خلاله أجواء الاحتفال بعيد الميلاد، إذ ظهر في إحدى الصور مستلقيًا على السرير وإلى جانبه طفلته الصغيرة، وعلى الجانب الآخر حبيبته السابقة التي تألقت هي الأخرى بفستان أحمر.

كما ظهر الثنائي في صورة أخرى برفقة أفراد العائلة المقربين، وبدا أن السعادة واضحة على ملامحهما.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الثنائي لم يستأنفا علاقتهما مجددًا، وأن تواجدهما معًا فقط من أجل طفلتها. ( فوشيا)