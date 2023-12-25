لاعب جديد يتقدم على هالاند ومبامبي.. أغلى لاعب في العالم

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تقدم اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، على هالاند و مبابي من حيث القيمة السوقية حيث بات أغلى لاعب في العالم، وفق موقع "ترانسفير ماركت".وقال "ترانسفير ماركت"، إن بيلينغهام قد انضم إلى كل من إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي بقيمة سوقية تبلغ 180 مليون يورو.وأوضح الموقع أن بيلينغهام حقق زيادة قدرها 30 مليون يورو في آخر تحديث له، وبأنه أصبح يتقدم على مبابي وهالاند لكونه أصغر سنا منهما.ونجح بيلينغهام في تقديم أداء مميز خلال الموسم الحالي، وسجل مع ريال مدريد 17 هدفا، إلى جانب 5 تمريرات حاسمة.وحصل بيلينغهام على أول تقييم مالي له في الموقع بقيمة 2.5 مليون يورو في أكتوبر 2019، عندما كان في نادي مسقط رأسه برمنغهام سيتي.وبلغ تقييم بيلينغهام 11 مليون يورو عندما أنفق دورتموند 30.15 مليون يورو للحصول على خدماته في يوليو 2020.