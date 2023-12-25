بمناسبة الميلاد.. رسالة من صلاح إلى العالم حول غزة

نشر النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، بمناسبة عيد الميلاد حول ما يحصل في غزة من مجازر.

وشارك صلاح مع متابعيه صورة لشجرة "الكريسماس" وأرفقها بتعليق: "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، ومع استمرار الحرب الوحشية التي تجتاح الشرق الأوسط، وخاصة مع الموت والدمار في قطاع غزة، نصل هذا العام إلى عيد الميلاد بقلوب مثقلة جدا ونشارك ألم تلك العائلات التي تحزن على فقدان أحبائها.. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم. عيد ميلاد مجيد".

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وكان صلاح أثار جدلا واسعا قبل أيام بعدما قام برفقة زملائه ومدربه في فريق ليفربول، بزيارة إلى مستشفى للأطفال، والاحتفال معهم بعيد الميلاد.

ونشر نادي ليفربول حينها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، تظهر محمد صلاح وزملاءه في "الريدز" ومدربهم الألماني يورغن كلوب في زيارة عيد الميلاد السنوية للمستشفى الذي يقع في "ويست ديربي".

ويعيش صلاح حالة من التألق رفقة ليفربول، إذ ساهم في 24 هدفا هذا الموسم خلال 25 مباراة، بتسجيله 16 هدفا وصناعة 8، وهو هداف "الريدز" في الدوري برصيد 12 هدفاً.



