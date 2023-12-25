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رياضة

نجل ميسي يسجل هدف مقصي حلم والده بتسجيله (فيديو)

Lebanon 24
25-12-2023 | 10:10
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جذب ماتيو ميسي نجل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأنظار بموهبته الفذة خلال تسجيله هدفاً مذهلاً خلال مشاركته في إحدى مباريات كرة القدم لفئة البراعم.
وسجل ماتيو البالغ من العمر ثمانية أعوام والذي انضم لبراعم نادي إنتر ميامي بعد انتقال والده إلى الدوري الأميركي لكرة القدم الصيف الماضي، هدفاً رائعاً تناقلته صحف ومواقع عالمية.
 
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وجاء الهدف بعدما وصلت كرة عالية إلى ماتيو على مشارف منطقة الجزاء، ليستقبلها نجل "البرغوث" بتسديدة مقصية بهلوانية لتتجاوز الكرة الحارس، الذي لم يحرك ساكنا واكتفى بمشاهدة الكرة وهي تتهادى إلى شباكه.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية التي نشرت تقريراً عن الهدف، إن "ماتيو ميسي سجل الهدف الذي حلم ليو بتسجيله"، في إشارة إلى أن الأسطورة الأرجنتيني لم يسجل سابقا أي هدف بهذه الطريقة.
وأشارت "ماركا" إلى أن ماتيو سجل هدفا رائعا سيجعل والده بالتأكيد فخورا به.


المصدر: روسيا اليوم

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