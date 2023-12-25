نجل ميسي يسجل هدف مقصي حلم والده بتسجيله (فيديو)

جذب ماتيو ميسي نجل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأنظار بموهبته الفذة خلال تسجيله هدفاً مذهلاً خلال مشاركته في إحدى مباريات كرة القدم لفئة البراعم.

وسجل ماتيو البالغ من العمر ثمانية أعوام والذي انضم لبراعم نادي إنتر ميامي بعد انتقال والده إلى الدوري الأميركي لكرة القدم الصيف الماضي، هدفاً رائعاً تناقلته صحف ومواقع عالمية.

Le retourné incroyable de Mateo Messi avec l’académie de l’Inter Miami. 🤯💥 pic.twitter.com/PPyc1TsIpg — INTER MIAMI FR (@IntermiamiFR_) December 25, 2023 Advertisement

وجاء الهدف بعدما وصلت كرة عالية إلى ماتيو على مشارف منطقة الجزاء، ليستقبلها نجل "البرغوث" بتسديدة مقصية بهلوانية لتتجاوز الكرة الحارس، الذي لم يحرك ساكنا واكتفى بمشاهدة الكرة وهي تتهادى إلى شباكه. وجاء الهدف بعدما وصلت كرة عالية إلى ماتيو على مشارف منطقة الجزاء، ليستقبلها نجل "البرغوث" بتسديدة مقصية بهلوانية لتتجاوز الكرة الحارس، الذي لم يحرك ساكنا واكتفى بمشاهدة الكرة وهي تتهادى إلى شباكه.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية التي نشرت تقريراً عن الهدف، إن "ماتيو ميسي سجل الهدف الذي حلم ليو بتسجيله"، في إشارة إلى أن الأسطورة الأرجنتيني لم يسجل سابقا أي هدف بهذه الطريقة.

وأشارت "ماركا" إلى أن ماتيو سجل هدفا رائعا سيجعل والده بالتأكيد فخورا به.





