بعد تعاظم الإصابات.. كلوب يدعو الله

بخوف من أي إصابة جديدة قد يتعرض لها لاعبوه، قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن فريقه يحافظ على جو غوميز ويدعو الله ألا يدخل قائمة المصابين خلال الأزمة المتفاقمة حاليا في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان قد تعرض كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول لكسر في الترقوة خلال مباراته مع أرسنال، وهو ما ترك "الليفر" أمام خيارات قليلة في مركز الظهير الأيسر، إذ من المرجح أن يشغل غوميز -الذي يلعب بقدمه اليمنى- مركز الظهير الأيسر حتى عودة روبرتسون.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة بيرنلي خارج ملعبه -غدا الثلاثاء- إن "الأمر صعب بالنسبة لنا.. نتعرض لإصابات في بعض الأحيان ونحن نتقبلها جميعا لكن كسر الترقوة أمر سيئ للغاية لأنه يستغرق وقتا طويلا (للغاية).. نفس ما تعرض له روبو (روبرتسون)، إصابة مختلفة ولكن ذلك يستغرق وقتا طويلا أيضا كما نعلم جميعا".

وتابع "نعلم جميعا أننا بحاجة للحظ في هذه اللحظات لتجاوز ذلك، والآن سيكون لدينا جوي (جوميز) وعلينا فقط التأكد من الحفاظ عليه والتأكد من أنه جاهز دائما للمباريات".