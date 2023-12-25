عرضٌ مفاجئ.. برشلونة يسعى لضم مبابي

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كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات مبدئية مع كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، للقدوم إلى قلعة الفريق الكتالوني الصيف المقبل، بالرغم من أن الأخير لا يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية، حتى ولو قدّم أي فريق عرض رسمي، بما في ذلك ريال مدريد.وقالت الصحيفة في تقرير لها؛ إن من المرجح أن يغادر مبابي في الصيف كلاعب حرّ، ولكن ليس في الشتاء، حيث يهدف إلى تحقيق حلمه بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الباريسي.وأوضحت الصحيفة أن دخول برشلونة في المفاوضات كان مفاجئا، ولكن النادي الكتالوني يسعى هو الآخر للحصول على خدمات اللاعب، رغم الأزمة المالية التي يعاني منها.