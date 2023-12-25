بعمر صغير.. إنجازٌ كبير يحقّقه بيلينغهام

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بزيادة بلغت 30 مليون يورو، بات الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، أغلى لاعب في العالم من حيث القيمة السوقية.وحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن بيلينغهام قد انضم إلى كل من إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي بقيمة سوقية تبلغ 180 مليون يورو.وأوضح الموقع أن بيلينغهام حقق زيادة قدرها 30 مليون يورو في آخر تحديث له، وبأنه أصبح يتقدم على مبابي وهالاند لكونه أصغر سنا منهما.