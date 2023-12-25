بضربة قاضية.. الأهلي إلى نهائيات السوبر المصري

Advertisement

استطاع نادي الأهلي أن يحجز مقعدًا في نهائيات السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في نصف النهائي الذي جمع الفريقين بملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.واستطاع إمام عاشور أن يسجّل هدفًا في الدقيقة 94، بعد إرساله عرضية أرضية اصطدمت في القائم ثم في جاستن آرثر لاعب سيراميكا وتحولت إلى داخل شباك محمد بسام.وسيلاقي الأهلي في المباراة النهائية الخميس المقبل فريق مودرن فيوتشر، الذي سبق ان تأهل بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 14-13 اثر انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، بينما سيلعب سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في مباراة المركز الثالث والرابع.