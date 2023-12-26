21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رونالدو يحث نجم "الريال" على تجاهل ميسي.. والانتقال إلى صفوف النصر!
Lebanon 24
26-12-2023
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وسائل إعلام إسبانية عن توصل الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، إلى اتفاق مع نادي النصر السعودي، للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل، ويأتي هذا الاتفاق بعد حديث النجم الكرواتي مع زميله السابق كريستيانو رونالدو، الذي يلعب في صفوف الفريق السعودي.
Advertisement
ومازال مودريتش يقدّم مستويات مميزة رغم تقدمه في العمر رفقة اللوس بلانكوس، الأمر الذي يجعل المدرب كارلو أنشيلوتي يعتمد عليه بشكل كبير في المباريات السابقة، حيث خاض 20 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل هدفًا واحدًا وقدّم 3 تمريرات حاسمة.
ووفقًا لتقرير شبكة "todofichajes" الإسبانية، من المقرر أن يجتمع رونالدو مع زميله السابق مودريتش من جديد، بعدما أقنعه بالانتقال إلى نادي النصر السعودي. ومن المقرر أن يتقاضى الكرواتي 30 مليون يورو في الموسم الواحد.
وأشار التقرير، إلى أن مودريتش يمتلك عرضًا قويًا من إنتر ميامي الأميركي؛ لكن تدخل زميله السابق كان حاسمًا في قراره بالانضمام إلى الفريق السعودي، حيث كان رونالدو يتواصل باستمرار مع مودريتش، ويبدو أنه أقنعه باتخاذ هذا القرار. (win win)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يريد تعبئة البنزين في لبنان.. إليك هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريد تعبئة البنزين في لبنان.. إليك هذا الخبر
14:53 | 2023-12-25
25/12/2023 02:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة كبيرة: تلفزيون يطرد مذيعة.. ماذا فعلت خلال تقديمها نشرة الأخبار؟
Lebanon 24
فضيحة كبيرة: تلفزيون يطرد مذيعة.. ماذا فعلت خلال تقديمها نشرة الأخبار؟
09:53 | 2023-12-25
25/12/2023 09:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنافة كذابة" في لبنان.. إكتشفوا سرّها ومكانها الآن (صور)
Lebanon 24
"كنافة كذابة" في لبنان.. إكتشفوا سرّها ومكانها الآن (صور)
14:00 | 2023-12-25
25/12/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديدٌ إسرائيلي للبنان قبل قليل.. مسؤولٌ كبير يعلن ما سيحصل!
Lebanon 24
تهديدٌ إسرائيلي للبنان قبل قليل.. مسؤولٌ كبير يعلن ما سيحصل!
11:46 | 2023-12-25
25/12/2023 11:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله.. هذا ما يُقال الآن داخل إسرائيل!
Lebanon 24
عن نصرالله.. هذا ما يُقال الآن داخل إسرائيل!
14:09 | 2023-12-25
25/12/2023 02:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2023-12-26
كارثة رياضية.. البرازيل مهدّدة باستبعادها من كافة المسابقات الدولية!
23:00 | 2023-12-25
بعمر صغير.. إنجازٌ كبير يحقّقه بيلينغهام
18:00 | 2023-12-25
"الفيفا" يهدّد البرازيل بالاستبعاد من المشاركات الدولية
16:00 | 2023-12-25
بعد تعاظم الإصابات.. كلوب يدعو الله
14:53 | 2023-12-25
بضربة قاضية.. الأهلي إلى نهائيات السوبر المصري
14:00 | 2023-12-25
راتبه كبير ومستواه متراجع.. برشلونة نحو التخلي عن لاعب بارز
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
26/12/2023 12:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
26/12/2023 12:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
26/12/2023 12:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24