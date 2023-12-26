رونالدو يحث نجم "الريال" على تجاهل ميسي.. والانتقال إلى صفوف النصر!

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كشفت وسائل إعلام إسبانية عن توصل الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، إلى اتفاق مع نادي النصر السعودي، للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل، ويأتي هذا الاتفاق بعد حديث النجم الكرواتي مع زميله السابق كريستيانو رونالدو، الذي يلعب في صفوف الفريق السعودي.ومازال مودريتش يقدّم مستويات مميزة رغم تقدمه في العمر رفقة اللوس بلانكوس، الأمر الذي يجعل المدرب كارلو أنشيلوتي يعتمد عليه بشكل كبير في المباريات السابقة، حيث خاض 20 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل هدفًا واحدًا وقدّم 3 تمريرات حاسمة.ووفقًا لتقرير شبكة "todofichajes" الإسبانية، من المقرر أن يجتمع رونالدو مع زميله السابق مودريتش من جديد، بعدما أقنعه بالانتقال إلى نادي النصر السعودي. ومن المقرر أن يتقاضى الكرواتي 30 مليون يورو في الموسم الواحد.وأشار التقرير، إلى أن مودريتش يمتلك عرضًا قويًا من إنتر ميامي الأميركي؛ لكن تدخل زميله السابق كان حاسمًا في قراره بالانضمام إلى الفريق السعودي، حيث كان رونالدو يتواصل باستمرار مع مودريتش، ويبدو أنه أقنعه باتخاذ هذا القرار. (win win)