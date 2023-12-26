ما حقيقة عودة نجم عربي إلى برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية سعودية حقيقة رغبة برشلونة في إعادة المدافع المغربي شادي رياض خلال الصيف المقبل.



كانت تقارير إسبانية أمس الاثنين، أن النادي الكتالوني، قرر إعادة رياض إلى صفوفه، من خلال تفعيل بند إعادة الشراء من ريال بيتيس، مقابل 7 ملايين يورو.

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لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن هذه الأنباء غير صحيحة، إذ قالت "لم يتحدث برشلونة مطلقا مع ريال بيتيس بشأن استعادة شادي".



وأشارت إلى أن برشلونة يملك خيارين لاستعادة رياض من بيتيس، وهي: تفعيل بند إعادة الشراء في تموز 2024، أو تأجيله إلى صيف 2025. (روسيا اليوم)