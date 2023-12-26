بعد اعتذاره عن المشاركة في كأس الرابطة المصرية.. ما عقوبة الزمالك؟

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك يوم الثلاثاء عدم مشاركة الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم المقررة في كانون الثاني المقبل خلال فترة التوقف الدولي.



ويأتي قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة، لصعوبة تكوين فريق يشارك في البطولة، خصوصا وأن الفريق الأول مرتبط بخوض معسكر في الإمارات يتخلله المشاركة في دورة أبوظبي الودية.

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وتنص لائحة بطولة كأس الرابطة على تغريم الزمالك مليون جنيه مصري (نحو 32 ألف دولار أميركي) بعد قراره الاعتذار عن عدم المشاركة، وهي مكافأة المشاركة في بطولة الدوري المصري.



وتقول لائحة مسابقات رابطة الأندية المصرية: "إذا اعتذر ناد عن عدم المشاركة في كأس الرابطة قبل إجراء القرعة يخصم منه مبلغ وقدره مليون جنيه هي قيمة مشاركة النادي في بطولة الدوري أما إذا انسحب ناد بعد إجراء القرعة توقع عليه غرامة قدرها مليوني جنيه".



وبادر الزمالك بالاعتذار مبكرا قبل إجراء القرعة، وهو ما يعرضه للحرمان من مليون جنيه. (روسيا اليوم)