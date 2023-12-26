Advertisement

رياضة

صلاح يقود فريقه لمواجهة الليلة ضد بيرنلي

Lebanon 24
26-12-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1145589-638392199535996053.jpeg
Doc-P-1145589-638392199535996053.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة بيرنلي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.
وعلى رأس تشكيلة ليفربول جاء النجم المصري محمد صلاح لمواجهة بيرنلي.
Advertisement
 ويبحث ليفربول في لقاء اليوم عن العودة إلى سكة الانتصارات بعد تحقيقه نتيجة التعادل في آخر مباراتين مع مانشستر يونايتد (0-0) وأرسنال (1-1) على الترتيب، ليحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 39 نقطة، على بعد نقطة واحدة من أرسنال المتصدر.
أما النجم صلاح الذي يحتل وصافة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفا، فسيسعى لمواصلة تسجيل الأهداف لتضييق الخناق على متصدر قائمة الهدافين، مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند.


المصدر: روسيا اليوم

رياضة

متفرقات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:00 | 2023-12-26
08:00 | 2023-12-26
04:30 | 2023-12-26
00:30 | 2023-12-26
23:00 | 2023-12-25
18:00 | 2023-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24