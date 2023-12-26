صلاح يقود فريقه لمواجهة الليلة ضد بيرنلي

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة بيرنلي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وعلى رأس تشكيلة ليفربول جاء النجم المصري محمد صلاح لمواجهة بيرنلي.

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ويبحث ليفربول في لقاء اليوم عن العودة إلى سكة الانتصارات بعد تحقيقه نتيجة التعادل في آخر مباراتين مع مانشستر يونايتد (0-0) وأرسنال (1-1) على الترتيب، ليحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 39 نقطة، على بعد نقطة واحدة من أرسنال المتصدر.

أما النجم صلاح الذي يحتل وصافة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفا، فسيسعى لمواصلة تسجيل الأهداف لتضييق الخناق على متصدر قائمة الهدافين، مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند.





