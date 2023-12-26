نجل زيدان يقترب رحيله من النادي الملكي

تحدث وسائل إعلام عن قرب إلياس زيدان، لاعب ريال مدريد ونجل المدرب السابق الفرنسي زين الدين زيدان، من اللحاق بأشقائه الثلاثة إلى خارج أسوار النادي الملكي.



Advertisement

ويلعب إنزو زيدان حاليا في الدوري الفرنسي، بينما لوكا يرتدي قميص إيبار في الدرجة الثانية من الدوري الإسباني، ولا يزال ثيو زيدان بدون فريق. ففي إحدى الفترات عندما كان زيدان يشرف على تدريب ريال مدريد، كان جميع أبناء الأسطورة الفرنسي الأربعة (إنزو، لوكا، ثيو، إلياس)، في أكاديمية ريال مدريد، والآن اللاعب (إلياس) الأكثر موهبة في الرباعي سيكون حريصا على مغادرة النادي.ويلعب إنزو زيدان حاليا في الدوري الفرنسي، بينما لوكا يرتدي قميص إيبار في الدرجة الثانية من الدوري الإسباني، ولا يزال ثيو زيدان بدون فريق.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إلياس زيدان ابن الـ18 عاما الذي يلعب حاليا مع فريق ريال مدريد تحت 19 عاماً، اكتفى بخوض مباراتين فقط من أصل 21 مباراة مع فريق شباب الريال هذا الموسم، فهو الخيار الخامس للفريق في قلب الدفاع حاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إلياس لم يتم استدعاؤه بعد لمواجهات دوري أبطال أوروبا للشباب.



