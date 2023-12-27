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رياضة
أصبح في صدارة هدّافي الدوري.. رونالدو يقود النصر إلى فوز كبير على الاتحاد
Lebanon 24
27-12-2023
|
02:00
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في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ17 من الدوري السعودي لكرة القدم، قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني فريقهما النصر حامل اللقب إلى فوز كبير على الاتحاد 5-2، أمس الثلاثاء.
وأنهى النصر عقدة الاتحاد المنقوص بعد طرد مدافعه البرازيلي فابينيوفي الدقيقة 66، وحقّق فوزا غائبا منذ 5 سنوات، وذلك بفضل رونالدو الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء (19 و68) على غرار ماني (75 و82).
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وأضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفا (38). وسجّل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفي الاتحاد بالتخصص في شباك النصر في الدقيقتين 14 و50.
وبات رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبٍ في العالم 5 مرات، أفضل هدّافٍ في عام 2023 بتسجيله 53 هدفا، متخطيا الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي (52 لكل منهما).
ما ارتقى البرتغالي في صدارة هدّافي الدوري بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفاً بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.
ورفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدّر، في حين تجمّد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز الـ6 بعد الخسارة الـ3 على التوالي والـ6 في الدوري.
وحقق الاتحاد فوزا واحدا في مبارياته الـ5 الأخيرة في مختلف المسابقات وكان في الدور الأول لمونديال الأندية عندما تغلب على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، قبل أن يودّع من الدور الثاني بخسارته أمام الأهلي المصري 1-3. (سكاي نيوز)
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