Advertisement

رياضة

أصبح في صدارة هدّافي الدوري.. رونالدو يقود النصر إلى فوز كبير على الاتحاد

Lebanon 24
27-12-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1145691-638392576998530097.png
Doc-P-1145691-638392576998530097.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ17 من الدوري السعودي لكرة القدم، قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني فريقهما النصر حامل اللقب إلى فوز كبير على الاتحاد 5-2، أمس الثلاثاء.

وأنهى النصر عقدة الاتحاد المنقوص بعد طرد مدافعه البرازيلي فابينيوفي الدقيقة 66، وحقّق فوزا غائبا منذ 5 سنوات، وذلك بفضل رونالدو الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء (19 و68) على غرار ماني (75 و82).
Advertisement

وأضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفا (38). وسجّل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفي الاتحاد بالتخصص في شباك النصر في الدقيقتين 14 و50.

وبات رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبٍ في العالم 5 مرات، أفضل هدّافٍ في عام 2023 بتسجيله 53 هدفا، متخطيا الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي (52 لكل منهما).

ما ارتقى البرتغالي في صدارة هدّافي الدوري بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفاً بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

ورفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدّر، في حين تجمّد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز الـ6 بعد الخسارة الـ3 على التوالي والـ6 في الدوري.

وحقق الاتحاد فوزا واحدا في مبارياته الـ5 الأخيرة في مختلف المسابقات وكان في الدور الأول لمونديال الأندية عندما تغلب على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، قبل أن يودّع من الدور الثاني بخسارته أمام الأهلي المصري 1-3. (سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:00 | 2023-12-27
02:46 | 2023-12-27
23:00 | 2023-12-26
14:00 | 2023-12-26
10:00 | 2023-12-26
08:00 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24