Advertisement

رياضة

ما حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الاتفاق السعودي؟

Lebanon 24
27-12-2023 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1145834-638392818140149433.png
Doc-P-1145834-638392818140149433.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير صحفية الأربعاء إمكانية انتقال المصري محمد صلاح جناح ليفربول إلى الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي القادم.

واقترب عقد صلاح هداف الريدز في الموسم الحالي على الانتهاء في 30 حزيران 2025، ولكن هناك حديث عن انتقاله إلى الاتفاق السعودي خاصة وأن مدربه أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، ويحب محمد صلاح.
Advertisement

وقال فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس وخبير الانتقالات في تصريحات لشبكة "Caught Offside" البريطانية : "ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومدرب الاتفاق السعودي الحالي، حث إدارة ناديه على منحه أموالا للصفقات الجديدة في كانون الثاني".
 
وأضاف رومانو: "طلب جيرارد من إدارة الاتفاق السعودي بعض الصفقات الجديدة ولكن من غير المرجح أن يكون من بينهم محمد صلاح".

وتابع قائلاً: "لا أعلم الأسماء المحددة المطلوبة، لكن من المتوقع أن يكون شهر كانون الثاني مزدحما بالنسبة للاتفاق وجيرارد".

وزاد في حديثه عن محمد صلاح: "الوضع هادئ بالنسبة له بشأن انتقاله إلى الدوري السعودي، فهو يركز على موسمه مع ليفربول، لكن الأندية الكبرى في السعودية لن تنساه في فترات الانتقال المقبلة ولكنه صعب في كانون الثاني". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:12 | 2023-12-27
04:00 | 2023-12-27
02:46 | 2023-12-27
02:00 | 2023-12-27
23:00 | 2023-12-26
14:00 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24