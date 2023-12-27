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رياضة
ما حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الاتفاق السعودي؟
Lebanon 24
27-12-2023
|
07:30
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كشفت تقارير صحفية الأربعاء إمكانية انتقال المصري محمد صلاح جناح ليفربول إلى الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي القادم.
واقترب عقد صلاح هداف الريدز في الموسم الحالي على الانتهاء في 30 حزيران 2025، ولكن هناك حديث عن انتقاله إلى الاتفاق السعودي خاصة وأن مدربه أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، ويحب محمد صلاح.
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وقال فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس وخبير الانتقالات في تصريحات لشبكة "Caught Offside" البريطانية : "ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومدرب الاتفاق السعودي الحالي، حث إدارة ناديه على منحه أموالا للصفقات الجديدة في كانون الثاني".
وأضاف رومانو: "طلب جيرارد من إدارة الاتفاق السعودي بعض الصفقات الجديدة ولكن من غير المرجح أن يكون من بينهم محمد صلاح".
وتابع قائلاً: "لا أعلم الأسماء المحددة المطلوبة، لكن من المتوقع أن يكون شهر كانون الثاني مزدحما بالنسبة للاتفاق وجيرارد".
وزاد في حديثه عن محمد صلاح: "الوضع هادئ بالنسبة له بشأن انتقاله إلى الدوري السعودي، فهو يركز على موسمه مع ليفربول، لكن الأندية الكبرى في السعودية لن تنساه في فترات الانتقال المقبلة ولكنه صعب في كانون الثاني". (روسيا اليوم)
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