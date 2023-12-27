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رياضة

بعد تربع نجمه رونالدو على عرش هدافي عام 2023.. أول تعليق لنادي النصر

Lebanon 24
27-12-2023 | 10:12
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أشاد نادي النصر بنجمه وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما قاد الفريق للفوز على اتحاد جدة أمس الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ17 من الدوري السعودي.

وسجل رونالدو هدفين للنصر من ركلتي جزاء أمام الاتحاد ليساهم في فوزه بنتيجة 5-2، كما رفع "الدون" رصيد أهدافه في عام 2023 بكل البطولات إلى 53 هدفا، متخطيا هاري كين وكيليان مبابي بفارق هدف في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا في العام حول العالم.
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وعقب لقاء اتحاد جدة، نشر نادي النصر عبر حسابه على منصة "إكس" صورة لرونالدو بقميص الفريق مع الرقم 53 في إشارة إلى عدد أهداف النجم البرتغالي في 2023 وكتب: "سيد الأرقام ومحطمها، نجم نادي النصر السعودي، الأسطورة كريستيانو رونالدو يتصدر هدافي العالم لعام 2023 بتسجيل هدفه الـ53 في شباك الاتحاد، متخطيا كيليان مبابي وهاري كين وهالاند!". (روسيا اليوم) 
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