الأرز والنشامى في طرابلس تحضيرا لكأس آسيا

وصلت مساء امس، الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بعثة المنتخب الاردني للقاء منتخب لبنان في مباراة دولية ودية في كرة القدم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، بعد ظهر الخميس 28 كانون الاول.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لكأس آسيا التي تستضيفها قطر اعتبارا من 12 كانون الثاني المقبل.

ويخوض لبنان مباراة الافتتاح امام الدولة المضيفة قطر حاملة اللقب في النسخة الاخيرة بالامارات عام 2019.

وهذه المباراة ال33 بين لبنان والاردن. وفاز "رجال الارز" في ثماني مباريات وتعادلوا في 13، في حين فاز المنتخب الاردني في 11 مباراة.

( الوكالة الوطنية)