منتخب اليابان يتلقى ضربة قوية قبل انطلاق بطولة كأس آسيا

يغيب النجم الياباني كاورو ميتوما عن الملاعب لنحو ستة أسابيع حسب ما أعلن مدربه في نادي برايتون، روبرتو دي زيربي، وذلك عشية مواجهة الفريق ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن شأن إصابة النجم الياباني أن تحرمه من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس آسيا التي تستضيفها قطر مطلع العام المقبل.

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وقال دي زيربي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برايتون وتوتنهام المقررة اليوم في المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي: "غدا سيكون لدينا أكثر أو أقل من 10 لاعبين مصابين، وربما ثمانية، لكن اللاعبين الآخرين سيغيبون لبعض الوقت".

وأضاف "ميتوما أحدهما. سيغيب ميتوما لستة أسابيع تقريبا". ( وكالات)