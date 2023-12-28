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رياضة
مانشستر سيتي يقلب تأخره لانتصار مهم.. هذا ما حصل في مباراته مع ايفرتون
Lebanon 24
28-12-2023
|
02:00
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حقق فريق مانشستر سيتي المركز الرابع في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد 3 أهداف في الشوط الثاني سجلها فيل فودن وخوليان ألفاريز وبرناردو سيلفا قادت الفريق للانتصار 3-1 على إيفرتون أمس الأربعاء.
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وخسر فريق المدرب بيب غوارديولا، المتوج حديثا بلقب كأس العالم للأندية، موقعه في السباق على اللقب بعد سلسلة من النتائج شهدت انتصارا وحيدا في 6 مباريات بالدوري، لكن الفريق عاد إلى اللعب محليا بطريقة رائعة.
وتقدم إيفرتون في النتيجة على عكس سير اللعب عن طريق جاك هاريسون الذي سجل هدفا من مسافة قريبة في الدقيقة 29.
لكن فودن أطلق تسديدة أرضية مذهلة في الدقيقة 53 وحول ألفاريز ركلة جزاء بنجاح في المرمى بعد احتسابها نتيجة لمسة يد من أمادو أونانا.
وحسم سيلفا نقاط المباراة قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي بتسديدة رائعة بعد خطأ من جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون.
وتقدم مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي على توتنهام نحو المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 18 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر لكن سيتي خاض مباراة أقل.(سكاي نيوز)
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