21
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
موعد اعتزال "الدون".. هذا ما كشفه مدرب البرتغال عن رونالدو
Lebanon 24
28-12-2023
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المدير الفني لمنتخب البرتغال، الإسباني روبرتو مارتينيز، عن مفاجأة بشأن موعد اعتزال الهداف التاريخي للبرتغال كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي.
وقال مارتينيز في تصريحات نقلها موقع "goal" العالمي: "لقد تحدثت مع رونالدو عندما كان قريبا للغاية من الوصول إلى 200 مباراة دولية، وهو أمر لم يفعله أحد من قبل".
Advertisement
وأضاف: "قلت لرونالدو هل الوصول إلى 200 مباراة دولية أمر يثير اهتمامك أم لا؟... لكنه قال لي يهمني الوصول إلى 250 مباراة مع البرتغال".
وخاض رونالدو البالغ عمره 38 عاما، 205 مباريات دولية حتى الآن مع البرتغال، وإذا أراد الوصول إلى 250 مباراة دولية، فيتحتم عليه الاستمرار في حمل قميص منتخب بلاده حتى كأس العالم 2026.
وبالتالي فإن رونالدو قد يواصل اللعب مع منتخب البرتغال حتى بلوغه سن الـ41، علما بأن "الدون" صرح في أكثر من مناسبة بأنه سيواصل اللعب طالما جسده يسمح له لذلك.
يذكر أن رونالدو على وشك إنهاء عام 2023 كأفضل هداف في العالم برصيد 53 هدفا مع النصر ومنتخب البرتغال في كل البطولات.(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر يتعلّق بالكهرباء... ما أعلنه وزير الطاقة مهمّ إليكم ما قاله
Lebanon 24
خبر يتعلّق بالكهرباء... ما أعلنه وزير الطاقة مهمّ إليكم ما قاله
08:49 | 2023-12-27
27/12/2023 08:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن نصرالله.. هكذا علِم بهجوم "طوفان الأقصى"!
Lebanon 24
مفاجأة عن نصرالله.. هكذا علِم بهجوم "طوفان الأقصى"!
15:43 | 2023-12-27
27/12/2023 03:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
6 دولارات سيدفعها هؤلاء في لبنان!
Lebanon 24
6 دولارات سيدفعها هؤلاء في لبنان!
14:27 | 2023-12-27
27/12/2023 02:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنهيار" عند حدود لبنان.. مسؤول إسرائيلي يتحدّث عن "أمر خطير"!
Lebanon 24
"إنهيار" عند حدود لبنان.. مسؤول إسرائيلي يتحدّث عن "أمر خطير"!
14:50 | 2023-12-27
27/12/2023 02:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيبة أنهت حياتها بطريقة مروّعة... قفزت من الطابق الرابع وهذا ما قالته قبل انتحارها
Lebanon 24
طبيبة أنهت حياتها بطريقة مروّعة... قفزت من الطابق الرابع وهذا ما قالته قبل انتحارها
09:00 | 2023-12-27
27/12/2023 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:00 | 2023-12-28
“المأساة في فلسطين”.. لاعب منتخب مصر يوجه رسالة مؤثرة عبر قناة بريطانية
02:00 | 2023-12-28
مانشستر سيتي يقلب تأخره لانتصار مهم.. هذا ما حصل في مباراته مع ايفرتون
23:00 | 2023-12-27
منتخب اليابان يتلقى ضربة قوية قبل انطلاق بطولة كأس آسيا
16:00 | 2023-12-27
الأرز والنشامى في طرابلس تحضيرا لكأس آسيا
14:00 | 2023-12-27
رد فعل رونالدو بعد استفزازه من قبل نجم اتحاد جدة
10:12 | 2023-12-27
بعد تربع نجمه رونالدو على عرش هدافي عام 2023.. أول تعليق لنادي النصر
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
28/12/2023 14:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
28/12/2023 14:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
28/12/2023 14:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24